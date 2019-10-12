الحسكة : انفجار سيارة مفخخة قرب سجن يضم الآلاف من “داعش”

انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من أحد سجون تنظيم “داعش” الإرهابي بحي جويران في محافظة الحسكة السورية، أعقب ذلك إطلاق نار كثيف.

وقال التليفزيون السوري إنه “بعد انفجار سيارة مفخخة، جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة”، مشيراً إلى أن “السجن يضم آلاف من عناصر داعش الخطيرة”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الحليفة للولايات المتحدة تسيطر حتى الآن على جميع السجون في منطقة العمليات التركية، والتي يقبع فيها نحو 10 آلاف سجين إرهابي، بحسب قول الوزارة.

وقال مسؤول كبير في الخارجية للصحفيين إن: “قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حتى الآن على جميع السجون. ولن نناقش مسألة تأثير هذا الغزو على عدد العمال الذين يشرفون على هذه السجون، لأن هذه قضايا تتعلق بالمخابرات العسكرية بحكم الواقع، لكن هذا يقلق الرئيس ترامب”.

وأضاف المسؤول أن “الرئيس ترامب تلقى تأكيدات عالية المستوى من تركيا بأنه في حال سيطرو على مراكز الاعتقال هذه “السجون”، فسيكونون مسؤولين عن المعتقلين”.

وكانت تركيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي بدء عملية عسكرية شمال سوريا أسمتها “نبع السلام” وذلك للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”.