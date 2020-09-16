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بالصور.. ديمة الجندي تكشف " الاندر وير " بظهور جريئ

بالصور.. ديمة الجندي تكشف " الاندر وير " بظهور جريئ

الساعة 18:35 بتوقيت دمشق
16 سبتمبر 2020

نشرت الفنانة السورية ديمة الجندي صور جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على الموقع الاجتماعي الانستغرام، ظهرت من خلالهم بإطلالة جريئة لأول مرة.

حيث بدت ديمة الجندي بإطلالة كاجوال مرتدية بنطال جينز وتوبم كشوب مع جاكيت باللون الأسود،  بينما كان لافتاً في الظهور " الاندر وير " المكشوف.

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وكان المتابعون للفنانة الجندي قد تفاوتت ردودهم بين من أثنى على جمالها وبين من انتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فيما أشار آخرين إلى أن الصور تعود للعام الماضي في دبي، وليست صور من جلسة تصوير حديثة.

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هذا وكانت ديمة قد عمدت إلى حجب التعليقات عن الصور، وذلك تجنباً منها لأي تعليقات مسيئة أو انتقادات لإطلالتها هذه.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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