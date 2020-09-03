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وفاة أول وزير سوري بفيروس كورونا

وفاة أول وزير سوري بفيروس كورونا

الساعة 09:25 بتوقيت دمشق
03 سبتمبر 2020

توفي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق أحمد القادري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونقل تلفزيون الخبر عن مصدر خاص أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق أحمد القادري توفي في مشفى الأسد الجامعي في دمشق جراء إصابته بفايروس كورونا و تدهور حالته الصحية.

 

مصدر لتلفزيون الخبر في دمشق: وفاة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق أحمد القادري في مشفى الاسد بدمشق بعد تدهور حالته...

Julkaissut ‎تلفزيون الخبرKeskiviikkona 2. syyskuuta 2020

والوزير القادري ينحدر من محافظة الحسكة تولد عام 1956 ويحمل إجازة في العلوم الزراعية وحائز على دبلوم دراسات عليا.

وشغل القادري منصب معاون وزير الزراعة منذ 2011 ليعين وزيرا للزراعة في 2013، ثم غادر منصبه في التغيير الوزاري الأخير في 2020 بعد تشكيل الوزارة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

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