 ثغرة أمنية خطيرة تهدد خصوصية مستخدمي تطبيق زووم



اكتشفت مواقع متخصصة في التكنولوجيا والانترنت ثغرة خطيرة تهدد خصوصية وأمن مستخدمي تطبيق زووم الشهير.

ووفقاً للتقارير أن تطبيق زووم يتضمن ثغرة أمنية خطيرة تؤثر بشكل كبير على نظام التشغيل ويندوز 7 من شركة مايكروسوفت.

و يمكن لهذه الثغرة أن تسمح للمهاجمين بتنفيذ الأوامر على الأنظمة غير المحمية عن بعد، العاملة بنظام ويندوز 7 أو الإصدارات الأقدم، ويتطلب استغلال الثغرة نوعاً من الإجراءات من جانب الضحية، مثل تنزيل مرفق ضار وفتحه. ومع هذا، فإنه لن يتم تشغيل أي تنبيهات أمنية أثناء الاستغلال.

ورغم أن الخلل موجود في جميع الإصدارات المدعومة من تطبيق زووم لنظام التشغيل "ويندوز"، إلا أنه قابل للاستغلال فقط على الأنظمة التي تعمل بإصدار "ويندوز 7" والإصدارات الأقدم بسبب بعض خصائص النظام المحددة.

و لا تؤثر هذه الثغرة وفقا للخبراء على مستخدمي التطبيق من الهواتف أو مستخدميه من الحواسب مع أنظمة Windows 8 أو Windows 8.

وبعد اكتشاف الثغرة ضمن التطبيق، بادر باحثون في شركة "Opatch" التقنية إلى إصدار تصحيح مصغّر على التطبيق بشكل مجاني حتى تتمكن منصة زووم من إطلاق تصحيحها.