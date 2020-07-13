نجمة باب الحارة بفستان جريئ في عيد ميلاد شقيقتها (صور)

ظهرت الفنانة ليليا الأطرش نجمة مسلسل باب الحارة برفقة شقيقتها لانا بمناسبة عيد ميلادها.

وعايدت نجمة مسلسل باب الـحارة شقيقتها بمناسبة حلول عيد ميلادها بمشاركة الجمهور عدة صور من احتفالهم عبر انستغرام.

وأرفقت ليليا الصور بتعليق قالت فيه : “بتطلعلي ضغطي باليوم مية مرة بعلق معا بالساعة خير الله بس بتضل نوسة ومابقدر بلاها كل سنة وانت سالمة حبيبتي ودايما شوفك مبسوطة وطايرة من الفرح … حبيبتي الصغيرة لانا الأطرش”.





وظهرت لانا رفقة شقيقتها ليليا بمكياج قوي وفستان أبيض بينما اعتمدت ليليا ارتداء فستان لون أخضر وأسدلت شعرها على اكتافها وأبرزت معالم وجهها القوية والفاتنة بمكياج قوي في الصور.





وانهالت التعليقات على صور ليليا وشقيقتها وتغزلوا بإطلالاتهما وطالبوها بزيادة أعمالها وظهورها عبر الشاشات الرمضانية.

يذكر أن ليليا الأطرش جسدت شخصية لطفية الزوجة الأولى لميلاد يوسف في دوره بشخصية عصام نجل زعيم حارة الضبع أبو عصام في باب الحارة بأجزائه التسعة.







