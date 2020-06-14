لبنان يرد على فيديو الاعتداء على شاحنات سورية محملة بالمواد الغذائية لسوريا

أوضحت المديرية العامة للجمارك في لبنان ، حقيقة إيقاف الشاحنات السورية التي تنقل موادا وسلعا غذائية إلى سوريا.

وفي بيان صادر عن المديرية حول الموضوع ورد فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صوراً ومقاطع مسجلة عن تعرض، شاحنات تنقل بضائع من لبنان إلى سوريا، لإشكالات في بعض المناطق اللبنانية، وأطلقت تصاريح عن أنّ هذه الشاحنات تنقل مادة السكر تهريباً إلى سوريا".

وبينت المديرية أن هذه الشاحنات تنقل مساعداتٍ من مواد غذائية وغيرها لصالح جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من ضمن برنامج الأمم المتحدة الغذائي، وقد وردت إلى مرفأ بيروت برسم الترانزيت الدولي إلى سوريا، وتنقل هذه الشاحنات عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة، علماً أن هذا الأمر يتمّ علناً وبشكل أسبوعي منذ بدء الأحداث في سوريا.

ونوّهت المديرية إلى أن بعض الصهاريج السورية دخلت إلى لبنان بشكل نظامي متوجهة إلى مرفأ بيروت وذلك بقصد نقل كمية من الزيوت النباتية الواردة أصلاً برسم الدولة السورية، لذلك اقتضى التوضيح منعاً لتضليل الرأي العام.

قام أهل طرابلس بتوقيف اكثر من خمسة عشر شاحنة تحمل مواد غذائية وتجارية متجهة إلى مناطق النظام السوري حيث عمد الشبان على تكسير بعضها واجبارها على العودة. pic.twitter.com/N3s2vQNCny — يامن احمد (@QeHx7NDU6CYGTrc) June 13, 2020

وكانت تعرض عدة شاحنات تنقل مساعدات غذائية إلى سوريا عبر الأراضي اللبنانية في مدينة طرابلس إلى اعتراض من قبل مجموعة من الشبان معتبرين أن هذه البضائع يحتاج اليها اللبنانيون هذه الأيام أكثر من أي بلد آخر، حيث ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على عناصر الجيش اللبناني الذي تدخل لمنع الاعتداء على الشاحنات.