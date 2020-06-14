بالفيديو... نصيحة من سامر المصري إلى سلاف فواخرجي و باسل خياط و تيم حسن

شارك الممثل السوري سامر المصري ضمن البرنامج الصباحي "صباح اليوم" عبر قناة الجديد.

ووجه سامر المصري خلال المقابلة نصيحة إلى كل من الممثلة سلاف فواخرجي، الممثل باسل خياط، والممثل تيم حسن.

حيث قال لسلاف فواخرجي: "أنصحها بأن تمثل فقط أكثر من باقي الأمور بالحياة، فهي ممثلة رائعة".

أما الممثل باسل خياط فكانت نصيحته له: "أنصحه بأن يكون أقرب إلى الناس في المجتمع، وأن لا يضع حاجزا بينه وبينهم وأن يعمل على الاقتراب من الناس؛ لأنه يتعلم منهم".

وطلب من الممثل تيم حسن اختيار أدواره بعناية أكبر؛ لأن موهبته عظيمة، وأن يهتم أكثر بالمادة الفنية التي يقدمها.

كما تحدث سامر المصري أيضاً عن مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل العربي "مامجي"، وعن شخصية "هلال الضبع" الذي قدمها في مسلسل "الحرملك".