موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. دعاء ليلة النصف من شعبان (مكتوب)

يترقب المسلمون حول العالم موعد ليلة النصف من شعبان 2024 من أجل قضاء حوائجها والتضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت الواقع في 14 شعبان 1445 هجري الموافق لـ 24/2/2024 وتستمر حتى فجر الأحد 25/2/2024

وورد في فضل هذه الليلة المباركة أن الله سبحانه وتعالى اختص ليلةَ النصف من شعبان ونهارَها، وفضَّلهما على غيرهما من أيامه ولياليه

ورغَّبَ في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات

دعاء ليلة النصف من شعبان

ونقدم لكم دعاء هذه الليلة المباركة