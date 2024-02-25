مصدر في محروقات لمراسلون : نشرة جديدة لأسعار البنزين والمازوت مساء اليوم الأحد 25 شباط 2024

قال مصدر في شركة محروقات التابعة لوزارة النفط لمراسلون أنه سيصدر مساء اليوم الأحد نشرة جديدة لأسعار البنزين والمازوت

وبين المصدر أن سعر البنزين 90 سيرتفع بقيمة 500 ليرة سورية على أن يسجل 11500 ل.س للتر الواحد .

كما ستشهد أسعار البنزين 95 و المازوت الحر تغيرات طفيفة أيضاً في .

ويسجل حالياً لتر البنزين 90 ما قيمته 11000 ليرة سورية

كما يسجل سعر لتر البنزين 95 ما قيمته 14100 ليرة سورية

فيما سجل لتر المازوت الحر 12290 ل.س

كما وأصبحت رسائل البنزين ترد كل 12 يوم للسيارات الخاصة ، وكل 8 أيام للسيارات العمومية ” التكسي “