مصدر في محروقات لمراسلون : أسعار جديدة للبنزين والمازوت مساء اليوم 18 شباط 2024

أكد مصدر في محروقات لموقع مراسلون أنه من المقرر أن تصدر مساء اليوم الأحد 18/2/04 نشرة أسعار جديدة للبنزين و المازوت

وقال المصدر لمراسلون أن سعر لتر بنزين 90 قد يرتفع بمقدار 500 ليرة سورية مساء اليوم 12 ليلا ، ليصبح 11 ألف ليرة سورية

وأن سعر لتر بنزين أوكتان 95 سيطرأ تعديلا عليه .

كما من المقرر أن يشهد سعر لتر المازوت تعديلاً دون الافصاح عن قيمة التعديل

ويسجل حالياً سعر لتر البنزين 90 ماقيمته 10500 ليرة سورية لكل 1 لتر .