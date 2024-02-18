طقس سوريا .. طرطوس على موعد مع عاصفة رعدية مطرية شبيهة بعاصفة اللاذقية

أشارت الأرصاد الجوية السورية أن الحالة الجوية المطرية العاصفة مستمرة في المنطقة وخصوصا الساحل السوري حتى يوم الإثنين القادم

من جهته ، اكد رئيس مركز الأرصاد الجوية في طرطوس الاستاذ عهد اسمندر لتلفزيون الخبر أنه تم إعلام محافظة طرطوس لأخد الإجراءات المناسبة والتحذير من النشاط الشديد على العواصف الرعدية من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين

وشدد أن العاصفة ستبلغ ذروتها في طرطوس خلال ساعات الفجر، حيث ستشهد المدينة هطولات مطرية شديدة تستمر حتى مساء الاثنين

وحذّر اسمندر من تشكل السيول والفيضانات، وخاصةً بعد امتلاء السدود وفتح المفيض .

وطالب اسمندر الجهات العامة برفع الجهوزية التامة والاستنفار ترقباً لتشكل السيول

وضربت يوم أمس محافظة اللاذقية عاصفة مطرية غير مسبوقة أدت لتشكل السيول والفيضانات داخل المدينة نتيجة الاختناقات

وغمرت المياة بعض الأبنية ودخلت المنازل متسببة بأضرار مادية لاسيما وحدة تعبئة الغاز في اللاذقية والتي توقف فيها الانتاج نتيجة الامطار الغزيرة والتي ادت الى جرف عدد كبير من اسطوانات الغاز عبر قناة مياه محاذية قبل أن تعود الأمور لطبيعتها

موقع مراسلون