سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في ويسترن يونيون سوريا اليوم

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في ويسترن يونيون سوريا اليوم الاحد 18 شباط 2024

سعر صرف اليورو في ويسترن يونيون سوريا

وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة بتاريخ اليوم ، فقد حدد الأخير سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية بقيمة 14225 ليرة سورية

كما حدد المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالات بقيمة 13200 ليرة سورية

وكان مصرف سورية المركزي قد نفى ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات النقدية من التداول .

وأضاف أن مصرف سورية المركزي يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة او من فئة أخرى حسب حاجات التداول

كما أكد إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل الاخوة المواطنين

وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف سورية المركزي تتضمن كافة التفاصيل.

ويمكن للمواطنين استلام الحوالات المالية ويسترن يونيون في سوريا عبر فروع شركات الصرافة مثل الادهم والفؤاد وغيرها في المحافظات

كما يمكن تصريف العملات النقدية مباشرة لدى فروع المصرف المركزي في المحافظات