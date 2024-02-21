سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو والدولار حوالات ويسترن يونيون سوريا اليوم

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو والدولار الأمريكي في ويسترن يونيون سوريا بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي اليوم

سعر صرف الحوالات اليوم في سوريا

حيث يواصل مصرف سوريا المركزي اصدار نشرات يومية بأسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية حوالات

وجاء في نشرته الصادرة اليوم بتاريخ 21/2/2024 أسعار صرف العملات حوالات كمايلي

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالات = 13200 ليرة سورية

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حوالات = 14273 ل.س

نشرة مصرف سوريا المركزي للحوالات

كما حدد المركزي أسعار بقية العملات العربية كما يلي

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية حوالات = 3593 ل.س

والريال السعودي = 3519 ل.س

الدينار البحريني = 35002 ل.س

واليكم بقية الأسعار كما في النشرة المرفقة

ويمكن للمواطنين القيام بعمليات استلام الحوالات المالية ويسترن يونيون عبر فروع شركات الفؤاد والأدهم في المحافظات

كما يمكنهم القيام بتصريف العملات الأجنبية مباشرة عبر مصرف سوريا المركزي وشركات الصرافة المذكورة أعلاه