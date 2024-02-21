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مال و أعمال

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو والدولار حوالات ويسترن يونيون سوريا اليوم

بواسطة ali Rk

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو والدولار الأمريكي في ويسترن يونيون سوريا بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي اليوم

سعر صرف الحوالات اليوم في سوريا

حيث يواصل مصرف سوريا المركزي اصدار نشرات يومية بأسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية حوالات

وجاء في نشرته الصادرة اليوم بتاريخ 21/2/2024 أسعار صرف العملات حوالات كمايلي

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالات = 13200 ليرة سورية

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حوالات = 14273 ل.س

نشرة مصرف سوريا المركزي للحوالات

كما حدد المركزي أسعار بقية العملات العربية كما يلي

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية حوالات = 3593 ل.س

والريال السعودي = 3519 ل.س

الدينار البحريني = 35002 ل.س

واليكم بقية الأسعار كما في النشرة المرفقة

نشرة مصرف سوريا المركزي للعملات اليوم

ويمكن للمواطنين القيام بعمليات استلام الحوالات المالية ويسترن يونيون عبر فروع شركات الفؤاد والأدهم في المحافظات

كما يمكنهم القيام بتصريف العملات الأجنبية مباشرة عبر مصرف سوريا المركزي وشركات الصرافة المذكورة أعلاه

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