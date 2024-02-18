رفع أسعار فواتير الكهرباء في سوريا

أعلنت وزارة الكهرباء في سوريا عن إعادة تسعير قيمة الكيلو واط الساعي الواحد من الكهرباء المستجر من الشبكة الكهربائية السورية

وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أن الأسعار الجديدة سيبدأ تطبيقها مع بداية شهر آذار القادم

وحددت الوزارة الاسعار الجديدة للكهرباء في سوريا 2024 كما يلي :

سعر كهرباء الاستهلاك المنزلي

الشريحة الأولى: من (1 – 600) كيلو واط ساعي بسعر 10 ليرة في الدورة الواحدة. الشريحة الثانية: من (601 – 1,000) كيلو واط ساعي بسعر 25 ليرة في الدورة الواحدة الشريحة الثالثة: من (1,001 – 1,500) كيلو واط ساعي بسعر 135 ليرة في الدورة الواحدة الشريحة الرابعة: من (1,501- 2,500) كيلو واط ساعي بسعر 600 ليرة في الدورة الواحدة. الشريحة الخامسة: تزيد عن (2,500) كيلو واط ساعي بسعر 1,350 ليرة في الدورة الواحدة.

الاستهلاك التجاري:

الفترة نهارية الكيلو واط الساعي بسعر 900 ليرة.

الفترة المسائية الكيلو واط الساعي بسعر 1,200 ليرة.

الفترة الليلية الكيلو واط الساعي بسعر 720 ليرة.

وتشهد محافظات القطر انقطاع مستمر للتيار الكهربائي ضمن فترات تقنين بمعدل 2 ساعة وصل مقابل 4 ساعات قطع في محافظة دمشق

و 1 ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع في بقية المحافظات ، وغالب الأمر تكون نصف ساعة وصل مقابل 5 ساعات ونصف قطع في الأرياف