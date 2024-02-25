الأهلي المصري وفرق آسيا: صراع القارات عبر التاريخ

يُعدّ النادي الأهلي المصري أحد أعرق الأندية الأفريقية والعربية، وله تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات التي جعلته رمزًا للكرة المصرية والقارية. ومن بين تلك الإنجازات، برزت مواجهات الأهلي مع الفرق الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية، والتي شكلت صراعًا فريدًا بين قارتين عريقتين في عالم كرة القدم.

تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية آسيا

تُعدّ مواجهات الأهلي المصري أمام أندية آسيا علامة بارزة في مسيرته الرياضية، حيثُ خاض 8 مواجهات قوية حظيت باهتمام كبير من عشاق كرة القدم العربية والإفريقية، وتنال هذه المباريات اهتمام كبير من جانب محبي وعشاق كرة القدم سواء في مصر أو الدول العربية.

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البداية في 2005

واجه الأهلي فرقًا آسيوية للمرة الأولى في عام 2005، وخسر مباراتيه في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي وسيدني إف سي الأسترالي. واجه الأهلي المصري نادي اتحاد جدة السعودي، وخسر بهدف دون رد. واجه الأهلي في نفس النسخة سيدني الأسترالي، وخسر أيضًا بهدفين مقابل هدف.

الصعود والهبوط

في عام 2008، واجه الأهلي أديلايد الأسترالي في كأس العالم للأندية، وخسر بهدف دون رد. لم يستسلم الأهلي، وبدأ رحلة صعوده في بطولة كأس العالم للأندية عام 2012، حيث حقق فوزه الأول على فريق سانفريتشي هيروشيما الياباني.

خسارة ثم انتصارات متتالية

في عام 2013، واجه الأهلي غوانزو إيفرجراند الصيني، وخسر بهدفين دون رد. لكن في عام 2020، حقق الأهلي فوزًا هامًا على الدحيل القطري بهدف دون رد في بطولة كأس العالم للأندية.

انتصار تاريخي

في عام 2021، حقق الأهلي انتصارًا تاريخيًا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية، ليُصبح أول فريق إفريقي يُحقق هذا الإنجاز.

واصل الأهلي كتابة التاريخ أمام أندية آسيا ولكن هذه المرة في نسخة كأس العالم للأندية 2023 والتي أقيمت في السعودية حيث واجه الأهلي نادي اتحاد جدة بكافة نجومه المحترفين وحقق فوزًا كبيرًا بنتجية ثلاثة أهداف لهدف وحيد سجله الفرنسي كريم بنزيمة.

في نفس النسخة، واجه الأهلي أوراوا ريد دايموندز الياباني في كأس العالم للأندية في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة. انتهت المباراة بفوز الأهلي المصري بنتيجة 4 – 2 ليحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البروزنية.

أرقام وإحصائيات في مواجهات الأهلي أمام أندية آسيا

لعب الأهلي 9 مباريات ضد أندية آسيا.

فاز الأهلي في 5 مباريات.

خسر الأهلي في 4 مباريات.

سجل الأهلي 15 هدفًا.

استقبل الأهلي 13 هدفًا.

تُمثل مواجهات الأهلي مع الفرق الآسيوية صراعًا قاريًا مثيرًا، وتُؤكد على قدرة النادي الأهلي على المنافسة على مستوى العالم. ويبقى الأمل في أن يستمر الأهلي في تحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات القارية والدولية، لرفع اسم مصر عالياً في سماء كرة القدم.