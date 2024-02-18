أسعار جديدة للمحروقات ( بنزين ومازوت) في سوريا .. 19/2/2024

رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر لتر البنزين 90 و 95 والمازوت للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري 2024

وحددت الوزارة أسعار المحروقات الجديدة كما يلي :

1 لتر بنزين 90 = 11000 ليرة سورية للتر الواحد

1 لتر بنزين 95 = 14100 ليرة سورية للتر الواحد

مازوت حر = 12290 ليرة سورية للتر الواحد

وكان مصدر في محروقات قد أكد لمراسلون في وقت سابق نية الوزارة رفع أسعار المشتقات النفطية مساءً

وبذلك أصبحت تكلفة تعبئة رسالة البنزين 90 (25) لتر = 275000 ليرة سورية .