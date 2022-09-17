مزايا جديدة من تطبيق رسائل جوجل Google Messages طال انتظارها

كشفت تقارير أن شركة غوغل الأميركية تعتزم إدخال مزايا جديدة على تطبيق رسائل جوجل – Google Messages تتعلق بالمراسلات الصوتية.

وأوضحت مواقع تقنية نشرت التسريبات، أنه وفقاً للمزايا الجديدة سيتمكن المستخدم من إرسال واستقبال الرسائل المسجلة الصوتية عبر رسائل SMS أوMMS أو عبر خدمات RCS.

ومن المزايا أيضاً تحويل الأصوات إلى كلمات مقروءة، إذ يساعد ذلك متلقي الرسالة على تحويل الرسالة الصوتية إلى كلمات عندما لايستطيع سماعها، وستكون هذه الإضافة مفيدة إذا كانت الأصوات في الرسالة الصوتية ضعيفة وغير مسموعة جيداً.

ومن المقرر، أن يحصل تطبيق Google Messages على رموز تعبيرية ووجوه تفاعلية جديدة سيتمكن المستخدم من إضافتها لرسائله لتكون أكثر حيوية وتعبيراً.

وأشارت التسريبات إلى أن واجهة عرض وكتابة الرسائل في التطبيق ستتغير لتكون أسهل للاستخدام، وستضاف عليها بعض الأزرار والاختصارات الإضافية.

وتجمع شركة غوغل تحت مظلتها عدد من التطبيقات الأخرى التابعة لها إلى جانب Google Messages منها Google Earth ، Google Wallet ، Gmail ، Googl Play .