موت سجين في السويداء بعد أن هرب من سيارة نقل المساجين

لقي السجين “ف ق” حتفه بعد محاولته الهروب من قفص المساجين أثناء نقله في سيارة من سجن السويداء إلى دمشق لإتمام محاكمته.

الرواية التي حصل عليها موقع “صاحبة الجلالة” من مصدر خاص تقول إن سجينا مقبوض عليه بعدة قضايا تتعلق بالسرقة، حاول الهروب أثناء نقله إلى دمشق بعد أن اشتبك مع الحارس الموجود معه في القفص، واستطاع بطريقة ما فتح باب القفص الحديدي ورمى نفسه من سيارة المساجين ، لكن أحد الحراس عاجله بطلق ناري أدى إلى مقتله .

مصدر في عائلة “ف ق” قال إن أشقاءه قد نعوه على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يعرفوا شيئاً عن الحادثة أو يستلموا جثته، وأن عدد آخر من أفراد عائلته نفوا مقتله بالمطلق مؤكدين أن الرواية مشوشة كثيراً بانتظار ظهور الحقيقة.

يذكر أن السجين “ف ق” كان محكوماً في السجن بقضايا سرقة، وقد خرج لفترة بسيطة أثناء العفو الرئاسي، لكنه عاد إلى هوايته في السرقة وقبض عليه مجدداً، وهو في بداية العقد الثالث من العمر.