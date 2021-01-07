فيسبوك تلغي زر الإعجاب على الصفحات العامة وتمهد لتعديلات أخرى

ألغت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي زر الإعجاب على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

تكنولوجيا – فيسبوك

وأصدرت الشركة بياناً توضيحياً جاء فيه: “إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم”، وتابعت: “نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها”.

وأضافت: ” إن التعديلات توفر لمسؤولي الصفحات تحكماً كاملاً وإمكانية منح صلاحيات متدرجة لرؤية بيانات الصفحات ومتابعة المحتوى غير المرغوب فيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لجعل فـيسبوك مكاناً آمناً للتواصل”.

كما أوضحت فـيسبوك من خلال البيان التوضيحي الصادر أنها أدخلت تعديلات على صفحات الموقع لتسهل تواصل الصفحات الشهيرة والشخصيات العامة مع المعجبين عبر زيادة التفاعل.

وأكدت الشركة أنها قامت بتحسين قدرتها على اكتشاف العبارات التي تحض على الكراهية والمحتوى العنيف أو غير المرغوب فيه وانتحال الهوية، ولفتت أنها ستوسع استخدام شارة التحقق من هوية الصفحات والحسابات.

الجدير بالذكر أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي فـيسبوك اعتبرت هذا مجرد بداية، لافتةً إلى أنها ستواصل طرح مزيد من المعلومات عن الصفحات المعدلة خلال الأشهر المقبلة.