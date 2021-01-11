مجلس الدولة يتخذ إجراءات جديدة تتعلق بـ عماد خميس ومخالفاته

اعلن رئيس مجلس الدولة في سوريا، عبد الناصر الضللي، فسخ كثير من القرارات الإدارية المخالفة، الصادرة عن رئيس الحكومة السابق عماد خميس .

إجراءات جديدة تتعلق بـ عماد خميس ومخالفاته

ولم يذكر الضللي في تصريحه لصحيفة “الوطن”، مضمون القرارات المخالفة، ولا عددها، مضيفا في تصريحات نقلتها الصحيفة، أنه لا وجود لأي قرار محصن أمام القضاء، والقانون الجديد نص على ذلك.

رئيس مجلس الدولة، أكد أن المجلس أخذ دوره عقب صدور القانون الجديد، الذي بات بموجبه مستقلا عن الحكومة، خصوصا في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخلٍ من أحد، وكل العقود والقرارات التي تأتي إلى المجلس إذا كان فيها حق لمواطن أو شركة ما تتم معالجتها ويأخذ حقه وفق الإجراءات القضائية.

وأضاف الضللي، أنهم أحالوا عقوداً كثيرة مخالفة إلى الإدارات، وأن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في الحكومة وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه.

وأشار الضللي، إلى أنه ما دامت الثقة موجودة في مجلس الدولة، فإن التعاقد في العقود أفضل ويجلب المستثمرين، مضيفاً أن هناك سرعة في البت وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالتحكيم حيث أصبحت مبرمة ويتم إعطاؤها صيغة النفاذ في القانون الجديد بعدما كانت سابقاً تقبل الطعن وهذا ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في سوريا، مؤكداً أنه نبه بعدم بقاء أي قرار تحكيمي أكثر من شهر.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في منتصف حزيران 2020 مرسوماً بإعفاء عماد خميس من رئاسة مجلس الوزراء وتكليف حسين عرنوس بمهامه.