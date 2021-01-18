شهداء من الجيش السوري في هجوم مسلح بالقنيطرة

استشهد ثلاثة عناصر من الجيش السوري بعد هجوم نفذه مسلحون على حاجز بلدة رويحينة بالريف الأوسط للقنيطرة

وذكرت اذاعة شام اف ام أن الهجوم الذي نفذه المسلحون على الحاجز بدأ بتفجير عبوات ناسفة حول الحاجز ، تلاه هجوم بالرشاشات ما أدى لوقوع شهداء وجرى في صفوف الجيش السوري

وكان الإذاعة قد أفادت أيضا ً عن استشهاد أحد العسكريين متأثراً بإصابته جراء الهجوم الذي نفذه مسلحون على اتجاه مفرق الصمدانية الغربية في القنيطرة

وبحسب المصادر ، فإن الهجوم المسلح يربتط بشكل مباشر مع الجماعات المسلحة في درعا ، والتي نفذت مؤخرا هجمات إرهابية مماثلة في مواقع متفرقة في درعا ، أدت لاستشهاد عناصر عسكرية و أمنية .

وكانت المحافظة قد صنفت مدينة آمنة بعد دخول الجيش السوري لمواقع المسلحين الأخيرة في الأرياف وذلك عقب تطبيق مصالحات وطنية برعاية روسية

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