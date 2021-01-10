حرب الكترونية بين تيلغرام وفيسبوك و واتساب.. والمستخدمين هم السبب

هاجم بافل دوروف مؤسس تطبيق تيلغرام الشهير شركة فيسبوك الأمريكية، مطالباً إياهم باحترام مستخدميهم.

تكنولوجيا – تيلغرام

وبحسب ما أورده “موقع تايمز نيوز ناو”، فقد طالب دوروف شركة فيسبوك بمراجعة سياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنتها مؤخراً وطبقتها على تطبيق التراسل الفوري واتساب .

وقال دوروف: “ينبغي عدم مشاركة بيانات مستخدمي مواقع التراسل الفوري المشفرة بتلك الطريقة الفاضحة، مشيراً إلى أن هذا يفتح الباب أمام هجرة مستخدمي “واتساب” إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل “ساينال” أو “تيليغرام”.

وأضاف: “سمعت أن لدى فيسبوك قسما كاملاً مخصصاً لمعرفة سبب شهرة تطبيق تيلغرام، ويسعدني توفير عشرات الملايين من الدولارات على فيسبوك وتقديم سرنا مجاناً لهم، ألا وهو: احترام المستخدمين الذين لدينا”.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصل رواد التطبيق الشهير إلى 500 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم قريباً.