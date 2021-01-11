تسيير رحلات جوية من حلب إلى أربيل .. وهذه تفاصيلها

أعلنت الخطوط الجوية السورية اليوم تشغيل رحلات أسبوعية من حلب إلى أربيل والعكس عبر شركة فلاي بغداد اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وبحسب موقع “الوطن” قال مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني باسم منصور: بدء اليوم تسيير رحلات من مطار حلب إلى بغداد على متن طائرات شركة فلاي بغداد”.

وأضاف: “وتم منح الموافقة على الطلب المقدم من شركة فلاي بغداد وتم تحديد الأحد القادم كموعد تقريبي لأول رحلة مع الإعلان عن أي تعديل على الموعد في حال ارتأت الشركة المشغلة ذلك”.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السورية أعلنت في وقت سابق عن تشغيل رحلة أسبوعية من حلب إلى بيروت والعكس اعتباراً من يوم الجمعة الماضي.