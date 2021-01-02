بالفيديو.. توقعات ميشال حايك لـ 2021 : مفاجأة مقدسة في سوريا !

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أطلق كعادته كل عام المتنبئ اللبناني ميشال حايك  ليلة رأس السنة توقعات جديدة للبنان و سوريا والعالم العربي.

وأطل حايك على شاشة إم تي في اللبنانية ومن أبرز توقعاته عن سوريا :

توقعات ميشال حايك لـ 2021 عن سوريا

1وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يترك علامة فارقة تطبع المسؤولية التي ألقيت على كاهله.

2بشكل مفاجئ، منطقة سورية سوف تذكر كمنطقة مقدسة.

3حشود وتجمعات في السويداء من غير الواضح إن كانت لفرح أم لحزن.

4انتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الإيراني لدع الغارات والخروقات الاسرائيلية.

5انبهار مؤقت بمشهد غريب في صيدنايا.

بالفيديو.. توقعات ميشال حايك لـ 2021 : مفاجأة مقدسة في سوريا !

6الهيبة العودة، وعودة الهيبة السورية الى سوريا.

7رفع الحصانة عن بعض المسؤولين السوريين.

8كبار رجال الأعمال السوريين يداً بيد لفتح ثغرة بجدار قانون قيصر، لوضع حجر أساس لإعادة إطلاق النهضة السورية.

9سوريا الخير راجعة.

10تراب الجولان والقنيطرة الى مزيد من الدم، والجغرافية في تلك المناطق الى واقع جديد.

11عفو رئاسي لا يشبه أي عفو، لدعم عودة رؤوس الاموال الى سوريا.

12فجأة، أعداء الأمس يغدون أصدقاء سوريا غداً.

13- الرئيس الأسد يفاجئ السوريين وغير السوريين بحل كبير.

 

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