بالفيديو.. توقعات ميشال حايك لـ 2021 : مفاجأة مقدسة في سوريا !

أطلق كعادته كل عام المتنبئ اللبناني ميشال حايك ليلة رأس السنة توقعات جديدة للبنان و سوريا والعالم العربي.

وأطل حايك على شاشة إم تي في اللبنانية ومن أبرز توقعاته عن سوريا :

توقعات ميشال حايك لـ 2021 عن سوريا

1– وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يترك علامة فارقة تطبع المسؤولية التي ألقيت على كاهله.

2– بشكل مفاجئ، منطقة سورية سوف تذكر كمنطقة مقدسة.

3– حشود وتجمعات في السويداء من غير الواضح إن كانت لفرح أم لحزن.

4– انتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الإيراني لدع الغارات والخروقات الاسرائيلية.

5– انبهار مؤقت بمشهد غريب في صيدنايا.

6– الهيبة العودة، وعودة الهيبة السورية الى سوريا.

7– رفع الحصانة عن بعض المسؤولين السوريين.

8– كبار رجال الأعمال السوريين يداً بيد لفتح ثغرة بجدار قانون قيصر، لوضع حجر أساس لإعادة إطلاق النهضة السورية.

9– سوريا الخير راجعة.

10– تراب الجولان والقنيطرة الى مزيد من الدم، والجغرافية في تلك المناطق الى واقع جديد.

11– عفو رئاسي لا يشبه أي عفو، لدعم عودة رؤوس الاموال الى سوريا.

12– فجأة، أعداء الأمس يغدون أصدقاء سوريا غداً.

13- الرئيس الأسد يفاجئ السوريين وغير السوريين بحل كبير.