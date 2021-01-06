النفط السوري مستهدف.. هجوم على صهريج محروقات في دير الزور (فيديو)

تعرض صهريج محمل بـ النفط السوري المسروق في دير الزور، لهجوم من قبل مجهولين ، بعد يومين من استهداف قافلة صهاريج على طريق عام سلمية – الرقة

حيث أكد مراسل “سبوتنيك” في دير الزور تعرض صهريج لنقل النفط السوري المسروق من حقول دير الزور الشرقية لهجوم مسلح من قبل مجهولين أدى إلى انفجاره ومقتل سائقه.

فيما أكدت أيضاً مصادر محلية لـ”سبوتنيك” أن مجهولين استهدفوا الصهريج المحمل بالنفط الخام، بقذيفة (آر بي جي) إثر خروجه من حقل الجفرة النفطي، ولاذ الفاعلون بالفرار دون معرفة أسباب الهجوم.

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وبتاريخ 4 كانون الثاني، تعرضت أيضاً قافلة صهاريج محروقات وثلاث بولمانات سياحية لهجوم على طريق عام سلمية – الرقة بالقرب من منطقة أثرية يرجح أن فاعليه هم من فلول داعش، بحسب ما صرح محافظ حماة.