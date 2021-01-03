الفيديو الكامل … لحظة الاعتداء على حكم مباراة جبلة و حرجلة

أنهى حكم مباراة جبلة و حرجلة في الدوري السوري بفوز الأخير ، وذلك بعد تعرضه للإعتداء من قبل أحد المشجعين الذي اقتحم أرضية الملعب أثناء احتفال نادي جبلة بتسجيل هدف التعادل .

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب وقيامه بالقفز في الهواء وركل الحكم ، الأمر الذي تسبب بسقوط الأخير على الأرض قبل أن يتدخل الأمن السوري ويلقي القبض على المشجع

من جهته قال رئيس نادي جبلة سامر محفوض لإذاعة شام أف أم أن المشجع لا ينتمي إلى نادي جبلة ولا أحد يعرفه.

وأضاف أن المشجع إما مدفوع للقيام بذلك أو مريض لا يوجد غير ذلك.

في حين ، قال رئيس لجنة الحكام العقيد زكريا قناة لشام أف أم أنه عندما يُضرب الحكم الشيء الطبيعي أن يقوم بإيقاف المباراة، والنادي يخسر اللقاء ولكن هناك تحقيق يجب أن يحصل

وأضاف في هذه الحالة النادي يخسر المباراة حتى إن كان من ضرب الحكم مشجع ولكنه يجب أن يكون له صفة في النادي.



وأكد رئيس لجنة الحكام أنه طالب باجتماع لاتحاد كرة القدم لبحث موضوع حماية الحكام ، وأنه ليس من المعقول الاستمرار بفرض عقوبات مالية بحق الأندية فهذا ليس حلاً، وإنما الحل بوجود عقوبات شديدة تبدأ بخصم النقاط.

وهدد العقيد زكريا بترك منصبه في حال عدم اتخاذ قرار يتم من خلاله بفرض إجراءات لحماية الحكام

وختم بالقول أن هناك أشخاص لم يلمسوا الكرة في حياتهم ويريدون أن يقيّموا الحكام.

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