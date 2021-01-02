الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها بالخطوات.. تعرف عليها

بعدما تغيرت الترددات الجديدة للقنوات الفضائية مع الساعات الأولى من العام الجديد 2021، يبحث العديد من المواطنين عن تردد القنوات الجديدة وطريقة إدخالها وضبطها.
الترددات الجديدة للقنوات الفضائية
طريقة ضبط ترددات نايل سات 2021:
عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:
اضغط على زر Menu أو القائمة.
ثم اختر خيارات أو Options.
اختار تثبيت أو Installation.
اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
ادخل التردد واختر رأسي V أو أفقي H.
اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.
وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد 2021:
تردد قناة cbc الجديد 2021
تردد قنوات سي بي سي العامة
ومعدل الترميز: 27500
التردد: 11785
والقمر الصناعي: Nilesat
والاستقطاب: Vعامودي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قناة cbc +2
معدل الترميز: 27500
والتردد: 11488
القمر الصناعي: Nilesat
ومعامل تصحيح الخطأ: 34
الاستقطاب: H افقي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2
تردد قناة سي بي سي سفرا
معدل الترميز: 27500
التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra
تردد قناة cbc اكسترا
القمر الصناعي: Nile sat
التردد: 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra
تردد قناة dmc الجديد
11449 أفقي
معامل تصويب الخطا: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قنوات CBC الجديد
11785 رأسي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الحياة الجديد
12207 عمودي
تردد قناة النهار الجديد
11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة ON
10853 أفقي H