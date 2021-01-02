الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها بالخطوات.. تعرف عليها

بعدما تغيرت الترددات الجديدة للقنوات الفضائية مع الساعات الأولى من العام الجديد 2021، يبحث العديد من المواطنين عن تردد القنوات الجديدة وطريقة إدخالها وضبطها.

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

طريقة ضبط ترددات نايل سات 2021:

عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

ثم اختر خيارات أو Options.

اختار تثبيت أو Installation.

اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ادخل التردد واختر رأسي V أو أفقي H.

اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد 2021:

تردد قناة cbc الجديد 2021

تردد قنوات سي بي سي العامة

ومعدل الترميز: 27500

التردد: 11785

والقمر الصناعي: Nilesat

والاستقطاب: Vعامودي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة cbc +2

معدل الترميز: 27500

والتردد: 11488

القمر الصناعي: Nilesat

ومعامل تصحيح الخطأ: 34

الاستقطاب: H افقي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2

تردد قناة سي بي سي سفرا

معدل الترميز: 27500

التردد: 11390

القمر الصناعي: nilesat

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra

تردد قناة cbc اكسترا

القمر الصناعي: Nile sat

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra

تردد قناة dmc الجديد

11449 أفقي

معامل تصويب الخطا: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات CBC الجديد

11785 رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة الجديد

12207 عمودي

تردد قناة النهار الجديد

11785 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

تردد قناة ON

10853 أفقي H