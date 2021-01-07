أول توقعات ميشال حايك لـ2021 تصيب .. ماذا توقع لأمريكا وكيف ستنتهي الأحداث؟

أصابت مجدداً بعض توقعات المتنبئ اللبناني ميشال حايك لعام 2021 بعد مضي 6 أيام فقط من العام الجديد.

حيث توقع خلال إطلالته التلفزيونية ليلة رأس السنة على قناة “ام تي في” حدوث أمور سياسية لافتة في أمريكا خلال العام منها:

توقعات ميشال حايك لـ2021 عن أمريكا:

– إشارات مبهمة والنحس يحيط بالرئيس جو بايدن ونائبته

– أحداث غير مسبوقة بأمريكا يفتعلها طابور خامس

– إعصار سياسي سيجتاح أمريكا

– بيخسر وما بيخسر .. بيربح وما بيربح.. بسلم ومابسلم بنفس الوقت

– مراسيم ترامب الأخيرة تولد عصف في الحكم

– سيحدث شيء لتشويه فوز نائبة بايدن

– بايدن يتعرض لكسور ومهدد بإصابات وكسور

– بروكلين وضواحيها في الضوء..

وبالفعل أصابت توقعات ميشال حايك ، حيث قام بالأمس أنصار ترامب باقتحام مبنى الكونغرس واحتلوا المدخل الرئيسي حيث تم تعليق جلسة الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، وقام أحد أنصار ترامب بأخذ منصة القاء الخطب من مبنى الكابيتول.

وعليه، طلبت شرطة واشنطن دعما أمنيا إضافيا فيما أعلن عمدة المدينة فرض حظر تجوال ، كما توجه ترامب في كلمة مسجلة لمؤيديه بالقول: أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم.