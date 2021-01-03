أكثر من 100 مليار رسالة.. واتساب يحطم رقماً قياسياً ليلة رأس السنة

تضمنت احتفالات الترحيب بالعام الجديد إرسال أكثر من 100 مليار رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب ، ومن بينهم أكثر من 12 مليار صورة، وتعد تلك الإحصائية هي الأكثر في تاريخ هذا التطبيق.

تكنولوجيا – واتساب

وكشف موقع “Daily mail” أن البريطانيون استحوذوا على أكثر من 900 مليون رسالة، بينما بلغت نسبة الرسائل المبعوثة من الهنود، أكثر من 20 مليار رسالة، حيث لفت الموقع إلى أن الترحيب بالعام الجديد والدخول في عقد جديد قد يجعل من الصعب كسر الرقم القياسي لعدد الرسائل في يوم واحد بالمستقبل، مع احتمالية أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة 2020 مرشحة محتملة.

من جانبها قالت شركة “واتس آب”: “كما تعلمون، احتفل الناس في جميع أنحاء العالم ببدء هذا العقد مع الأصدقاء والعائلة، ولكن العديد منا الذين لم يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم شخصياً، ولجأوا إلى هواتفهم لمشاركة أمنياتهم بالعام الجديد مع الآخرين”.

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تكون الرسائل بالأغلب، معايدات وتهنئة، إلا أن واتسـاب لا يمكنه تأكيد محتوى الرسائل، بسبب التشفير التام بين الأطراف.

الجدير بالذكر أن الشركة أوضحت أن التشفير التام بين الأطراف تقوم على أنك أنت والشخص الذي تتواصل معه، الوحيدين اللذين بإمكانكما قراءة ما يتم إرساله، وليس باستطاعة أحد آخر قراءة ذلك.