منخفض جوي عميق مع فرصة للثلوج وتحذير من شدة الأمطار في دمشق

تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي عميق على جبهتين رئيسيتين، الأولى بدأت أمس الاثنين والثانية تبدأ اليوم الثلاثاء.

منخفض جوي عميق

حيث حذرت “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، من شدة الأمطار و تشكل السيول وذلك بسبب الغزارة الكبيرة المتوقعة مع دخول الجبهة الثانية وذلك إعتباراً من ليل اليوم الثلاثاء 13/12/2020 حتى ليل يوم الأربعاء 14/12/2020 والتحذير لدمشق و جميع أريافها و أغلب المناطق الجنوبية من سوريا.

بالنسبة لليوم الثلاثاء تبقى الأجواء حتى ساعات العصر شبه مستقرة في معظم المحافظات السورية بإنتظار دخول الجبهة الثانية الأبرد و الأغزر ولكنها أقل شمولية من الأولى ، ولكن سيلاحظ هبات رياح نشطة مع إنخفاض واضح على الحرارة مقارنةً مع يوم الإثنين لتصبح بالداخل السوري مابين 15 لـ 17 درجة ، وإحتمال هطول زخات مطر عشوائية على المناطق الساحلية.

أما الأربعاء، فتكون الفعالية عالية على المناطق الجنوبية و دمشق، ومتوسطة على المناطق الساحلية ، ومتوسطة لضعيفة على المناطق الوسطى و الشمالية و خفيفة على المناطق الشرقية ، وسط احتمال بتساقط ثلوج على المرتفعات فوق 2400 متر و تصبح على إرتفاع 2000 مع ساعات ليل الأربعاء.

وتكون ذروة إنخفاض الحرارة الأربعاء لتسجل نهاراً مابين 10 لـ 12 درجة لا أكثر في المناطق الداخلية ،وليلاً أجواء باردة بشكل واضح لتكون مابين 3 لـ 4 درجة فقط.