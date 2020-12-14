مشعوذتان في ريف دمشق تستدرجان الأغنياء لخطفهم

محليات

ألقت شرطة ناحية قارة القبض على فتاتين تخططان لاستدراج أشخاص أثرياء من مدينة قارة في ريف دمشق ، وأخذهم الى أماكن مجهولة لابتزاز ذويهم بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

محيات – ريف دمشق

ومن خلال المتابعة تبين أن الفتاتين تدعيان ( أماني. ع ) وهي من مدينة قارة و( فاطمة. إ ) وهي من اللاذقية.

واعترفت الفتاتان أثناء التحقيق معهما بأنهم كانوا يخططون لاستدراج أشخاص أثرياء من مدينة قارة، وأخذهم الى أماكن مجهولة لابتزاز ذويهم بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

كما اعترفت (فاطمة. إ) بممارستها أعمال السحر والشعوذة والقيام بابتزاز المواطنين بعد إيهامهم أنها تستطيع أن تجمع وتفرق بين البعيد والقريب.

وتم مصادرة أدوات السحر والشعوذة، ومبلغ مالي وقدره 600ألف ليرة سورية ، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.

مشعوذتان في ريف دمشق تستدرجان الأغنياء لخطفهم

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