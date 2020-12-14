ماذا يخبئ لك الفلك اليوم الإثنين .. توقعات الأبراج

توقعت عالمة الفلك غالية بكفلاوي، الحظوظ وما يخفيه القدر لكافة الأبراج وعلى مختلف الأصعدة لليوم الإثنين 14 كانون الأول.

وجاء في توقعات الأبراج لليوم

الحمل: يومك للمحبة والاهتمام والفرص متاحة لعلاقات أفضل فقد تستعيد علاقة أو لقاء أو تعزز روابط حالية لتشعر بتقارب وتجاوب مع محيطك، فأنت مقنع و إيجابي.

الثور: التأثيرات تصبح أكثر إيجابية معك لتقترب من الحلول والتسويات، فاليوم لإصلاح وتدعيم صلاتك الشخصية والعائلية وقد تحاول إنهاء بعض الأمور بمساعدة المحيط فتناقش أمورك وربما يريحك دعم أو مكسب.

الجوزاء: اجعل اليوم خيارك بالحوار الهادئ ومحاولة قبول ماهو مختلف عن رأيك، فاليوم يحمل بعض العرقلة أو التوتر مما يحرك بعض المشاكل حولك بسبب أحكامك المتسرعة أو مزاجيتك بالتعامل مع من حولك.

السرطان: تعاني اليوم من ضغوط عملية بسبب مزاجك المتعب أو النزق، فأنت تواجه التزامات ومشاغل متعددة وما عليك سوى إنهاءها للخلاص من عبئها، فلا تفتش عن أعباء جديدة تلهيك عن أمورك الضرورية.

الأسد: يوم للأخبار الجيدة فقد تنقلب بعض المعطيات لصالحك أو تظهر فرصة عليك اغتنامها بدءاً من علاقاتك بالمحيط وانتهاءً بأعمالك، فاليوم جيد وأنت تتمتع بالإيجابية والثقة، فكن جاهزاً لأمر طارئ أو تغيير عليك التكييف معه بسرعة .

العذراء: قد تكون أحوالك مرتبكة اليوم بسبب تفاصيل وشؤون متعلقة بصحتك أو بعلاقاتك المقربة، فاليوم تعاني من إستياء يوسع رقعة التباعد مع من حولك، فحاول محاصرة قلقك وضيقك تجنباً لخلافات قد تحدث.

الميزان: تزدهر اتصالاتك اليوم وقد تتواصل مع أشخاص تحبهم، فاليوم للتصالح وإعادة علاقاتك لوضعها الطبيعي وربما تسترجع علاقات ايتعدت عنها وتسعد للقاءات مشوقة تمنحك فرص تستفيد منها بتطوير أحوالك.

العقرب: تحرك أمورك المالية اليوم وقد تلجأ لإجراء بسبب إصلاح أو أعطال أو واجبات لغيرك، فاليوم أنت كريم فانتبه لبعض المصاريف الزائدة والتي قد ترهق ميزانيتك.

القوس: يوم للتغيير والتبديل، فأنت مشرق ومتفائل ومرونتك كبيرة وتسمح لك بالتعامل مع الظروف والأشخاص حولك بأسلوب الواثق والمحب، فأنت تلاحق مصالحك بحيوية محاولاً إنجاز ما عليك واليوم للقرارات لتبدأ صفحة جديدة.

الجدي: يبدأ يومك بتأجيل أو عرقلة، فالأجواء فاترة وأنت ميال للمزاجية وكأنك تفتقد الحماس أو الطاقة بملاحقة أوضاعك، فتشعر بإحباط وتحتاج لجرعة زائدة من النشاط والتفاعل، فلا تهمل من حولك وكن واقعياً.

الدلو: يوم للعلاقات الجيدة، فأنت تنشط بتواصلك و لقاءاتك وتحركاتك فتجتمع بأحبة أو تتعرّف على جديد وتنعم بأوقات طيبة، فالأجواء مزدهرة اجتماعياً وعاطفياً .

الحوت: لا تمشي عكس التيار اليوم وحاول التركيز على مهامك دون الإلتفات لاستفزازات قد تطالك وتشنج أجواؤك، فاليوم المعاكسات حاضرة مما يتطلب منك المرونة ومحاولة الحد من أي تصرّف قد يربك علاقاتك.