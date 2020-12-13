فى دمشق .. معجنات الصفيحة بنكهة “جلود الفروج الفاسدة”

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك محل معجنات في دمشق يستخدم جلود الفروج في صناعة الصفيحة .

وقال مصدر في المديرية إنه تم تم ضبط كمية من جلود الفروج، دون أن يتم ذكر وزنها، بأحد محال المعجنات بمنطقة المرجة تستخدم في صنع “الصفيحة”.

وأكد المصدر أنه إتلاف الكمية كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.

كما ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 14 كيلو غرام من الأسماك الفاسدة في المنطقة الصناعية وتم إتلاف المادة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وقبل يومين، ضبطت أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق ، 200 كغ من نتر الدجاج ومخلفات الفروج غير صالحة للاستهلاك البشري بمنطقة الإحدى عشرية بمنطقة باب شرقي.