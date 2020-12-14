زيادة الرواتب والأجور في سوريا تحت قبة مجلس الشعب مجدداً

محليات

طرحت من جديد مسألة زيادة الرواتب والأجور تحت قبة مجلس الشعب بناء على توصية من لجنة الموازنة والحسابات في المجلس.

وورد في صحيفة “الوطن” أن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوصت بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 بالمئة.

وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.

وبدأ مجلس الشعب أمس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بحضور وزير المالية كنان ياغي.

زيادة الرواتب والأجور في سوريا تحت قبة مجلس الشعب مجدداً

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