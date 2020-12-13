حادثة مأساوية.. وفاة طفلة تجمداً والأم في دائرة الاتهام

توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، إثر تعرضها لحالة مأساوية، والعثور عليها متجمدة، وسط اتهامات وجهت نحو والدتها.

منوعات – طفلة

وبحسب ما نشره موقع “سكاي نيوز”، فقد تم العثور على الطفلة التي تدعى أنجلينا ميتة في قاعة داخل منزلها ببلدة ساتكا، جنوب روسيا.

وتبين أثناء التحقيقات أن أنجلينا “تعاني اضطراب السير أثناء النوم”، وتوفيت بسبب البرد الشديد، إذ كانت في صالة غير مزودة بتدفئة وصلت الحرارة بها إلى 15 تحت الصفر.

وقالت العائلة إنها احتفلت في الليلة السابقة للوفاة بعيد ميلاد الشقيقة الصغرى لأنجلينا، وذكرت الأم سفيتلانا (23 عاماً) للشرطة: “لقد وضعنا أنجلينا في الفراش، ونامت قبل منتصف الليل”.

وعندما استيقظ الزوجان في الصباح لم يجدا طفلتهما في سريرها، وكانت الفاجعة أن وجداها مستلقية على الأرض في قاعة شديدة البرودة، بعد أن أصبحت جثة هامدة.

كما أكد الوالدان أن ابنتهما كانت تعاني اضطراب السير أثناء النوم، وكانا يتدخلا مراراً من أجل إعادتها إلى الفراش.

واعتقدت الأم أن أنجلينا دخلت القاعة وهي نائمة، ولم تستطع العثور على طريق العودة، فماتت متجمدة هناك مع انخفاض حرارة جسدها الغض.

يذكر أن الأم تواجه قضية جنائية، إذ يلاحقها الاتهام بالإهمال، وهذا قد يعني عقوبة بالسجن تصل إلى عامين في حالة إدانتها.