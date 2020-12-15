توقعات الأبراج و ما يخبئه لك الفلك اليوم الثلاثاء

كشفت عالمة الفلك غالية بكفلاوي، عن توقعات وحظوظ كافة الأبراج وعلى مختلف الأصعدة لليوم الثلاثاء 15 كانون الأول.

وجاء في توقعات الأبراج لليوم

الحمل: لا يخلو هذا اليوم من متاعب تواجهها فتزداد الضغوط عليك ولايلزمك سوى النأي بالنفس عن العصبية لو واجهت استفزاز ، فاليوم لايحميك فلا تتحدى الواقع.

الثور: تريحك الأجواء اليوم فتخطو بجرأة نحو تحسين ظروفك وقد تمر بمواقف وحوارات جيدة تستفيد منها بإعادة ترتيب علاقاتك الشخصية وقد تتعامل مع أحداث لها علاقة بإصلاح و ترميم ارتباطاتك.

الجوزاء: ترتاح نسبياً وتبدأ الاهتمام بإنهاء بعض الأمور فالبعض ينشغل بأوراق إدارية أو دراسية فاليوم تلقى ما تحتاجه من الدعم والتأييد وتتبادل الخدمات مع الآخرين والمساعدات المعنوية.

السرطان: عقبات هذا اليوم تثير بعض النقاشات الساخنة وخاصة إذا كنت تشكو من متاعب بحياتك الشخصية، فأنت اليوم متوتر والظروف تعاكسك فكن حذر من أخطاء كلامية أو مهاترات تضرّ بعلاقاتك

الأسد: تتزامن المسؤوليات اليوم ما بين عملك وحياتك الشخصية فتشعر بالفوضى والإرهاق فالواجبات ضاغطة وأنت هذه الفترة متعب نفسياً ومشتت عاطفياً، فحاول تنسيق وقتك وانتبه جدياً لصحتك.

العذراء: تمسّك اليوم بحيويتك وحماسك لتفعيل تحركاتك ومبادراتك والمطالبة بما تعتبره من حقوقك فاليوم لأخبار وظروف أسرية جيدة فلا تتردد بمساعي تحسّن بها أوضاعك وعلاقاتك خاصة وأنك اليوم مقنع لمن حولك

الميزان: تشغلك اليوم بعض القضايا وربما تعقيدات شخصية أو عائلية أو تواجه نقاشات لا تستعجل حسمها فالأجواء مهتزة مما يعثّر سبل التفاهم فحاول السيطرة على ضيقك وسرعة قراراتك.

العقرب: تتعامل اليوم مع المستجدات بسرعة ومهارة فأنت تمتلك الذهن اليقظ والجواب الحاضر وتجيد اغتنام الفرص الموجودة والإستفادة منها فاليوم تقترب من محيطك وتتفهمه وتجيد التواصل معه فالظروف متاحة لتطوير أحوالك وعلاقاتك للأحسن .

القوس: كن حريصاً على معاملاتك المالية اليوم وانتبه لما تستهلكه من أموال فالحديث اليوم يشير لنقاشات مالية مع المحيط أو التزامات وربما لنفقات تضطر لتحمّلها، فكن معتدلاً وضع مالك بمكانه المناسب.

الجدي: ترتفع معنوياتك اليوم وتستعيد قدرتك على التحكم بالأمور بهدوء وثقة، فاليوم تلجأ لتغيير إيجابي ترتب به أحوالك عامة وعلاقاتك، فأنت سيد الموقف ومسيطر ومبادر لتحسين أعمالك وتطويرها، واليوم للسفر.

الدلو: تسير بك الظروف اليوم بإيقاع بطيء فلا يريحك إنجاز أو نتيجة على العكس فقد تعاني من تسويف يجعلك قلقاً ومفتقد للاطمئنان الداخلي فمشاكلك تحتاج لحلول وأنت غير مستقر نفسياً فلا تتسّرع واحمي نفسك من فورات الغضب.

الحوت: تتحرك أجواؤك اليوم وتجلب لك أخبار جيدة فالمحيط محب وداعم وأنت تشاركه أوقات ممتعة ولقاءات مع أصدقاء أو عائلة وربما تدخل علاقات جديدة وتجد حولك أشخاص محبين وراغبين بوجودك بينهم.