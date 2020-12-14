تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقته بالموت واالطلاق

تُعد رؤية الغراب دليل على الشؤم، وصوته يسبب حالة من القلق والتوتر لكل من يسمعه ومنهم من يتعوذ من الشيطان بسبب سماعه مما يؤدي إلى تغير مزاجه طوال اليوم هذا في الواقع أما رؤية الغـراب في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

ومن التفسيرات لرؤية الغراب في المنام

يقول ابن سيرين: إن رؤية الغـراب فى منام الرجل تدل على أنه رجل فاسق منعدم الضمير والأخلاق”.

وإذا رأى الرجل في المنام الغـراب يطير نحوه دل ذلك على المتاعب والأخبار السيئة والهموم التي ستحل عليه خلال الفترة المقبلة، أما رؤية الغراب يقف على الشجرة فإنه يدل على نفاق من المقربين والأصدقاء، أما إذا رأى في المنام أنه يسمع صوت الغراب يدل ذلك على أخبار سيئة في الطريق إليه.

أما من يرى في المنام أن الغـراب يهاجمه، فهذا يدل على الفشل والحظ السيئ أو الوقوع فى عداوة وخصومة مع شخص كان يزيف مشاعره نحو صاحب الحلم، أو قد يدل هجوم الغراب عليه يدل على أنها سوف تكون سنة أيامها مليئة بالحزن والمتاعب والهموم أو المرض والموت لا قدر الله.

ومن يرى في المنام أن الغـراب يعضه فهذا يدل على الفشل أو تنذر بالفقر وضياع المال أو سوء العاقبة بسبب قرار متسرع وخاطئ أو نفاق ورياء من الآخرين حوله، أو قول الكذب والباطل والشهادة الزور وعضة الغراب الأسود في المنام يدل على أيام يملئها الخوف والقلق.

من يرى في المنام الغـراب الميت فهذه الرؤية تحمل من الدلالات التي تبشر بالخير والحظ السعيد وتحسن أحوال من يرى ذلك فى المستقبل القريب ،وموت الغراب يعد بشارة للمريض بالشفاء العاجل.

ويدل موت الغـراب في المنام علي زوال الخلافات الأسرية والبشارة بالخير كله على الصعيد العملى والعاطفى كما أنه قد يدل موت الغراب في المنام علي موت منافق أو ساحر أو دجال.

وتحمل رؤية طيران الغـراب الأسود في المنام البشري لصاحب الحلم بزوال الهموم و المتاعب وكشف الغيمة عن عيون الرائى ووضوح الحقيقة له وهو يدل علي الحظ الجيد أو النجاة من مكيدة في الأيام القادمة.

وإذا رأت العزباء في المنام أو المطلقة والأرملة أو الغراب بشكل عام والغراب الأسود بشكل خاص دل ذلك علي الفشل والإحباط أو الارتباط بشخص كاذب ومنافق لا تتزوجه أو على إلغاء الخطبة وعدم الزواج أو على فشل وصدمة عاطفية كبيرة تتعرض لها.

أما إذا رأت المتزوجة الغـراب فى منامها فهو يدل على الفشل أو ينذر بالطلاق أو المرض أو الموت أو سوء الحظ فى أمور تتعلق بالمال أو الرزق وقد ينذر بخبر سيئ يقع للمتزوجة بعد عملية الولادة.

وإذا رأت الحامل في منامها الغـراب فإن هذه الرؤية تدل على الولادة الصعبة والمتأخرة ويشير أيضا إلى إنجاب مولود ذكر.