تعرف على توقعات الأبراج وما يخبئه الفلك لليوم الأحد

توقعت عالمة الفلك غالية بكفلاوي، الحظوظ وما يخفيه القدر لكافة الأبراج وعلى مختلف الأصعدة لليوم الأحد 13 كانون الأول.

وجاء في توقعات الأبراج لليوم

الحمل: تطل على يوم مساعد وداعم فتكثف جهودك واهتمامك بأعمالك وترتاح لخبر سار وآفاق جديدة تعزز موقعك ومكانتك فحدد أهدافك، فاليوم الحوارات و اللقاءات مثمرة.

الثور: علاقاتك اليوم مصدر لدعم ومساعدة فلا تتردد بطلبها أو إعطاءها، فأنت تتحرك نحو تحضيرات وترتيبات جديدة فاستشر أصحاب الخبرة والثقة فيما أنت ناوي فعله وقدّم للآخرين ما يحتاجوه منك.

الجوزاء: مزاجك اليوم متقلب وتعاني من توترداخلي فأنت غير مستقر، فكن حذر من نقاش ساخن أو ضغط يقييدك والجأ إلى المسايرة بكل الأحوال وخاصة على صعيدك العائلي، فاليوم لتأجيل وصعوبة تفاهم.

السرطان: حاول اليوم منح نفسك القليل من الراحة فأنت مشغول وتشعر وكأن مسؤولياتك لا تنتهي فما عليك إلا تنظيم طاقتك ووقتك بما هو منتج فعلاً وحاول ضبط مزاجك المتقلب مع محيطك تفادياً لمشاكل أنت بغنى عنها اليوم بسبب تعب نفسي أو صحي تعاني منه.

الأسد: أوضاعك اليوم جيدة والأجواء مناسبة لتصحيح بعض المسارات وإعادة السلام والهدوء لحياتك الشخصية والعائلية، فاليوم اشرح مشاعرك ومواقفك بهدف تغيير واقعك للأفضل وإيجاد الحلول لما يتعبك.

العذراء: تضطرب اليوم حياتك الشخصية بسبب قضايا تتطلب منك المرونة والتكيف و بعض التغيير بمواقفك، فأنت معرّض لمشكلة إذا لم تتدارك أسبابها ولن تجد حلاً سوى بالتفهّم والاستجابة لوجهات نظر محيطك المقرّب.

الميزان: أي تواصل أو تعارف اليوم مع الآخرين يكون ناجحاً، فأنت محور الجلسات والزيارات واتصالاتك مثمرة للتقارب والتلاقي، فاليوم الأوقات ممتعة والمشاعر دافئة ومتوهجة و تهتم بشؤون وعلاقات عائلية وأيضاً بمصالحات.

العقرب: تفاوض وتناقش محيطك اليوم على تفاصيل مالية فأنت تفكر بإجراءات لإدارة ميزانيتك وتحسينها فالنفقات حاضرة وأنت تحاول أن تحاصرها وتنظمها بطريقة صحيحة، فاليوم لمصاريف طارئة.

القوس: دعم فلكي يرافقك اليوم وأنت ميال للتجديد والتغيير ببعض التفاصيل مزوداً بثقة بالنفس تنعكس على أسلوبك وتصرفاتك، فاليوم تعيش اختلاف يسعدك، فأنت نشيط وصاحب إرادة قوية ، فلا تتردد بالتصرف وإنتقاء أفضل الخيارات وخاصة بالعمل فالتأييد والإعجاب يحيط بك.

الجدي: لا تلجأ اليوم لتصرفات وأحكام متسرعة فأنت تحتاج للاطمئنان أو للتأكد مما تسمعه من أخبار أو أقوال، فاهدأ ولا تفكر بمعاتبة وحاول تبسيط الأمور والتمهل بردات الفعل.

الدلو: تكسر قيودك اليوم وتجدد الأجواء على صعيدك الاجتماعي فقد تلتقي بأصدقاء أو أهل وربما تنضم لمناسبة أو دعوة أو زيارة، فكن على استعداد لتقوية علاقاتك وأخذها لعمق واستقرار أكبر.

الحوت: هذا اليوم يتطلب منك الهدوء والتروي بدل الاحتجاج والتذمر والتصرف بردات الفعل فقد تواجهك أحداث أو نقاشات تتطلب الاعتدال معها دون رفضها، فأنت مستاء من تحمل أمزجة من حولك وتفتقد لمزاج متوازن، فكن حذر.