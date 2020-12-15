الفاكهة السحرية.. تعرف على أهم فوائد تناول الرمان

تُعد فاكهة الرمان من الفواكه المُفضلة لدى الكثير من الناس بفضل مذاقها اللذيذ وإمكانية استخدامها لتزيين الأطباق والسلطات، إلا أن هذه الفاكهة السحرية لها أيضاً فوائد ومنافع كثيرة.

ومن أهم الفوائد لتناول الرمان

تُقدم حبة رمان واحدة ما يقرب من 30 ملغ من فيتامين (C)، أي ما يعادل نسبة 33 ٪ إلى 40 ٪ من الكمية اليومية المطلوبة للبالغين، ويمكن تناول الفاكهة أو عصير الرمان بحيث سيكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي.

ويحتوي الـرمان على خصائص مضادة للأكسدة والفيروسات والأورام، وهو مصدر جيد للفيتامينات، مثل (A، C،E) وحمض الفوليك، ويقلل الرمان من خطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض.

ويحمي من الجذور الحرة لأنه غني بمضادات الأكسدة وبالتالي يحمي أجسامنا من الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة، وينتج ضرر الجذور الحرة من التعرض لأشعة الشمس الضارة أو بسبب السموم الضارة في البيئة.

ويخفف كثافة الدم: فهو يعمل بمفعول مميع طبيعي للدم، بحيث تمنع بذور الرمان صفائح الدم من تكوين الجلطات والتخثر.

ويقي من تصلب الشرايين حيث تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في الـرمان الكوليسترول الضار من الأكسدة، لذا فإن أكل الرمان يزيل الدهون الزائدة ويمنع تصلب جدران الشرايين.

ويساعد الـرمان على تحسين ضخ الأكسجين في الدم: بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة اللذيذة، فإنه يحارب الجذور الحرة، ويقلل من الكوليسترول الضار ويمنع تجلط الدم، فيساعد الدم على التدفق بحرية وبالتالي تحسين مستوى ضخ الأكسجين في الجسم.

ويمنع التهاب المفاصل حيث يقلل الـرمان من تلف الغضاريف عن طريق محاربة الإنزيم الذي يسبب ذلك، ولعناصر الرمان الغذائية المفيدة؛ القدرة على تقليل الالتهاب.

ويخفض ضغط الدم وذلك بفض حمض البونيك وهو أحد المكونات الرئيسية للرمان والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وخفض ضغط الدم.

ويساعد في الهضم، ويعزز المناعة بفضل فيتامين (C)، ويخفض مستويات الإجهاد، ويمنع تكون اللويحات التي تظهر تأثيرات قوية ضد تكون طبقة البلاك على الأسنان.