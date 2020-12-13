أهمها نفاذ شحن البطارية .. مشكلات جديدة بتطبيقات الهواتف والذكية

كشف خبير تقني عن العديد من التطبيقات والإعدادت الموجود في الهواتف الذكية والتي تؤدي إلى مشكلات وأهمها نفاد شحن البطارية .

تكنولوجيا – البطارية

وبحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم”، ل الخبير التقني ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة Synergy الروسية، ستانيسلاف كوساريوف، خلال مقابلة صحفية: “هناك العديد من الإعدادات والتطبيقات التي تعمل في خلفية واجهات التشغيل بالهواتف وتتسبب باستنزاف البطارية دون أن ينتبه المستخدم لهذا الأمر، وضبط هذه الإعدادات بالشكل الصحيح يساهم في الحفاظ على شحن بطارية الهاتف وإطالة عمرها، بل ويساهم في تسريع عمل الهاتف أيضاً”.

وأضاف الخبير: “من أكثر الأمور التي تؤثر على سرعة نفاد شحن البطارية في الهاتف هي إعدادات تحديد الموقع الجغرافي وإعدادات البلوتوث وإعدادات ميزة الدفع الإلكتروني عبر ميزة NFC.

وأكد كوساريوف أنه من الأفضل أن يتم توقيف تفعيل هذه الميزات في الهاتف بشكل دائم، وتفعيلها عند الحاجة لاستعمالها فقط، وكذلك يجب الانتباه لإعدادات شبكات الـ wifi في الهاتف:، مشسراً إلى أن تفعيل هذه الإعدادات يؤدي إلى قيام الجهاز بالبحث بشكل مستمر عن إشارات هذه الشبكات ليتصل بها وهو ما يستنزف شحن البطارية بسرعة.

وأوصى الخبير أصحاب الهواتف الذكية بالانتباه إلى إعدادات شاشات هواتفهم أيضاً، فمعدل السطوع العالي للشاشة في تلك الأجهزة يسرع من نفاد الشحن فيها.

وفي ختام حديثه نوه إلى ضرورة توقيف عمل التطبيقات التي تعمل على خلفية شاشة التشغيل في الهواتف في حال لم يكن المستخدم بحاجة لها، فعمل هذه التطبيقات قد يؤثر على سرعة أداء الهاتف ومعدل الشحن فيه.