آبل تبتكر ساعة جديدة يمكنها قياس قدرة القلب على التحمل

كشفت شركة آبل عن ابتكار مهم أضافته لساعة Apple Watch، والذي يتوفر في iOS 14.3 وwatchOS 7.2.

تكنولوجيا – آبل

وبحسب ما نشرته “وكالة سبوتنيك” فإن الساعة التي تم الإعلان عنها قادرة على قياس قدرة القلب على التحمل، وستعلم الشخص إذا كان أداء القلب والأوعية الدموية لدىه منخفضاً، بالإضافة إلى أنها ستنصحه بكيفية المعالجة.

ويتم استخدام مستشعر معدل ضربات القلب البصري ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومقياس التسارع وأجهزة استشعار أخرى لقياس قدرة القلب على التحمل.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة القابلة للإرتداء من Apple الآن عرض بيانات معدل ضربات القلب في تطبيق Health على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

وأما بالنسبة للمستخدمين الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بشكل مكثف، فسوف تتعقب الساعة المقياس أثناء المشي طوال اليوم، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمارس الرياضة أم لا.