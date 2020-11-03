وزير المالية يكشف عن دراسة تتعلق بدفع البدل الداخلي في سوريا

تحدث وزير المالية كنان ياغي خلال جلسة الشعب التي عقدت اليوم الثلاثاء عن الوضع المعيشي في البلاد وعن مشروع الموازنة الخاص بزيادة الرواتب، وعن موضوع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية، مبيناً تأيده له.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قال ياغي: “مشروع الموازنة الخاص بزيادة الرواتب والأجور لا يعني أنه لا يوجد زيادة والعكس أيضاً صحيح وفي حال أصبح هناك زيادة فإنه يمكن تغطيتها من الاحتياطي والوفرات الأخرى وهناك إجراءات سوف تظهر قريباً تصب في تحسين معيشة المواطنين”.

وأضاف: “أعلى ضريبة يدفعها الموظف حالياً هي ألف ليرة والوزارة تسعى إلى تحسين الجهاز الضريبي بمكافحة التهرب الضريبي، وما تم تحصيله من الرسوم والضرائب حتى الآن لم تتجاوز 45 بالمئة وبزيادة 7 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام إلى 60 بالمئة والطموحات أن تصل إلى 100 بالمئة”.

وتابع: “يمكن دراسة رفع جزء من الدعم وهي على الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وعكس الإرادات منها على المواطنين بزيادة الرواتب ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء وكذلك المياه”.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تؤيد موضوع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية، منوهاً إلى أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله ولكن بعد الأخد بالاعتبارات من قبل الجهات الممعنية بذلك

وفي سياق متصل أشار وزير المالية إلى أن حجم الوفر من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي وصل إلى 370 مليار ليرة كما أن المازوت الصناعي يشكل نسبة بسيطة من كميات المازوت التي يتم توزيعها على المواطنين والفلاحين والأفران.

وفي ختام حديثة لفت ياغي إلى أنه يتم حالياً العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لإحالة المتهربين ضريبياً إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لأنها جريمة موصوفة كما أنه سوف يتم إغلاق منشأة المتهرب ضريبياً.