واتساب ينافس فيسبوك ماسنجر وانستغرام ويضيف ميزة جديدة

كشف موقع “MSPowerUser”، أن مطوري تطبيق واتساب قاموا بإضافة ميزة جديدة ستكون بمثابة مفاجئة للمستخدمين وستنال إعجابهم.

تكنولوجيا – واتساب

وبحسب ما نشره الموقع، فإن مطوري تطبيق “واتساب” أضافوا القدرة على إرسال رسائل ذاتية التدمير في إصدار سطح المكتب، حيث أصبحت هذه الميزة متاحة في تطبيق الهاتف منذ فترة وجيزة.

وللحصول على هذه الميزة، يجب أن يتم تحديث التطبيق إلى نسخة 2.2045.19.0، ومن ثم ضبط الإعدادت المناسبة لذلك.

ووفقاً لما تم ذكره، بعد القيام بالإجراءات تلك سيتم حذف الرسائل المرسلة بعد مرور 7 أيام على إرسالها بشكل تلقائي.

هذا وكان كل من تطبيق “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” حصلا على هذه الميزة أيضاً في وقت سابق.