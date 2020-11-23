ميشال حايك يضرب من جديد .. أحداث سجن بعبدا كما توقعها (فيديو)

أصاب جزء جديد من توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك والتي أدلى بها ليلة رأس السنة لعام 2020، ومنها ما يتعلق بأحداث سجن بعبدا.

حيث قال حايك في توقعاته عن لبنان حينها على قناة “ام تي في”: “إن سجنا لبنانيا يفتح أبوابه لغاية استغلالية”.

وبالفعل، حصلت يوم السبت عملية فرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان، قبل أن تتمكّن قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على عدد منهم، فيما توفي 5 في حادث سير أثناء فرارهم.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الأسبوع الماضي مقطع فيديو للفلكي البناني يتحدث فيه عن وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل، حيث قال إنه سيكون في مهمة هي الأخيرة من نوعها.

وتأتي هذه الأحداث قبل أسابيع قليلة من إطلالة ميشال حايك على شاشة MTV في استقبال عام 2021 للإدلاء بتوقعات جديدة.