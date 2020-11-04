ميزة جديدة على هواتف iphone 12 لفئة محددة من المستخدمين

يتميز هاتف iphone 12 و iphone12 pro max بخاصية جديدة لمستخدمي الهاتف المكفوفين أو ضعاف البصر تنبههم من الأشخاص من حولهم.

ويقدم هاتف iphone 12 لهذه الفئة من المستخدمين القدرة على استشعار الأشخاص الآخرين من حولهم.

وأطلقت شركة آبل على هذه الخاصية اسم “ليدار لاستشعار الأشخاص” وتعمل من خلال مستشعر الليدار الجديد الموجود على ظهر الهواتف لاكتشاف مدى قرب الأشخاص الآخرين من المستخدم.

وتقوم تقنية ليدار على مستشعرات عميقة تساعد في تطبيقات الواقع المعزز وتعمل كعيون للسيارات ذاتية القيادة، حيث قامت تقوم آبل بتطبيقها على أجهزتها في محاولة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية على التنقل بشكل أفضل.

وستكون الميزة الجديدة قادرة على معرفة مسافة الشخص عن المستخدم بالأقدام أو الأمتار، ويعمل حتى مسافة 5 أمتار، إذا كان هناك عدة أشخاص في الجوار، فسيعطي برنامج “استشعار الأشخاص” المسافة من أقرب شخص إلى مستخدم آيفون.

وستكون هذه الميزة متاحة لهواتف iphone 12 خلال الأسابيع المقبلة.