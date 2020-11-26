مقتل فتاة في حلب بعد نشرها منشورات عن الموت على فيسبوك

قتلت فتاة في حلب بإطلاق نار تعرضت له دون معرفة التفاصيل ، واللافت في الحادثة أن الفتاة كانت قد نشرت عبر صفحتها في فيسبوك منشورات عن الموت.

وبحسب ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، توفيت فتاة مساء الثلاثاء بإطلاق نار في أحياء مدينة حلب دون الإعلان عن تفاصيل الحادثة الكاملة.

ووفق ما ورد ، دوى صوت إطلاق نار في حي حلب الجديدة ، قتلت على إثره فتاة تدعى سارة ا. خ برصاص مجهولين.

واللافت أن الفتاة كتبت على صفحتها قبل 3 أيام من قتلها، منشور عن الموت قالت فيه: “كلمة أن لله وان اليه راجعون مخيفة ، اللهم حسن الخاتمة، اللهم توفني وأنت راض عني واغفر لي وسخر لي من يدعو لي بعد موتي”.

وهنا اعتبر المتابعون أن الفتاة سارة قد تعرضت للتهديد ، فيما عادت وذكرت صفحات أن قسم شرطة السكري ألقى القبض على القاتل.