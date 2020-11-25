معلومة قد تجهلها السيدات.. هل من الآمن تناول الكركم للمرأة الحامل؟

تتغير حياة المرأة الحامل بشكل شبه جذري سواء من ناحية البرنامج الغذائي أو الجهد ، ومن ناحية الغذاء تتخوف الحامل من بعض الأطعمة، وسنتناول في موضوعنا الكركم .

هل من الآمن تناول الكركم للحامل؟

بسبب الشعور بالغثيان الذي يصاحب فترة الحمل، تحتاج المرأة لإضافة بعض التوابل للأطعمة لتعزيز النكهة، حتى تجعلها قادرة على تناول الطعام، ويحفز شهيتها.

لكن بعض التوابل قد يكون من الضار تناولها في فترة الحمل، وقد تؤثر في استمرارية الحمل، والكركم من التوابل التي تُضاف إلى كثير من الأطعمة مثل الشوربة والأرز المبهر والدجاج المشوي وغيرها، فهل هو من التوابل الآمنة في فترة الحمل؟

يشير الباحثون إلى أن الكـركم الطازج أو المجفف آمن عندما تتناوله الحوامل بكميات صغيرة، مثل تلك الموجودة في الأطباق المتبلة بالكاري والكبسة وغيرها.

أما المكملات الغذائية بخلاصة الكركم، مثل الكبسولات التي تحتوي على مستخلص الكركم أو الكركمين (وهو المكون الأساسي للكركم)، فلا يجب تناولها ، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منها في أثناء الحمل إلى تغيير مستوى هرمون الأستروجين في الجسم، ما قد يسبب تقلصات الرحم أو النزيف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الإجهاض، أو الطلق المبكر.

أما الكركم المطحون المستخدم في الطهي، فهو يحتوي على كميات أقل من الكركمين، ويمكن إضافته على الأطعمة وتناولها بأمان في فترة الحمل.

فوائد الكركم للحامل

– تخفيف حرقة المعدة

– تهدئة التهاب اللثة

– الوقاية من تسمم الحمل

– تعزيز نمو مخ الجنين