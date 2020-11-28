مدرب المنتخب السوري يكشف سبب استبعاد عمر خريبين من المنتخب السوري

بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب السوري عمر خريبين عن المدرب التونسي نبيل معلول ، واستبعاد خريبين بشكل نهائي عن اللعب، رد المدرب معلول على خريبين

وقال معلول في لقاء عبر أثير إذاعة تونسية: “هناك أمور إذا تحدثت بها لن يدخل الخربين سوريا مجدداً، ولم ولن أتحدث بها مطلقاً فهي حصلت بيني وبين اللاعب وطرف ثالث شاهد، في النهاية اللاعب لا يستحق كل هذا الكلام، أعطيناه أكبر من حجمه”.

وعن سبب استبعاد اللاعب خريبين قال معلول “سأل عمر المعد البدني هل أخبرني بعدم رغبته باللعب في مركز الهجوم، فقال له المعد أين تلعب أنت في الهلال السعودي، فأجاب الخريبين في الهلال هناك لاعبين كبار يستطيعون إيصال الكرة لي، في المنتخب السوري لا يوجد مثل أولئك اللاعبين”.

وتابع المعلول “أخبرت مدير المنتخب بضرورة استبعاده من البعثة فوراً فهو لا يملك الثقة برفاقه اللاعبين فلماذا يبقى برفقتنا”.

واعتبر معلول أن من “مهام اللاعب النجم ان يساعد الفريق ويرفعه لأعلى لا أن يحبط نفسية اللاعبين، هو ليس النجم الأوحد، هناك عمر السومة سوبر ستار ويملك الخبرة، ليس مثله لم يلعب منذ 3 سنوات لناديه سوى بديل للمهاجم الأساسي، عند إصابته أو إذا أراد المدرب إراحته”.

وحول قضية الشتم صرح معلول “إذا كانت هذه القصة واقعية فلماذا انتظر لما بعد استبعاده بأسبوع وتكلم بهذه الطريقة، أنا لم أصرح بأي شيء بخصوص هذه القضية وأتحفظ عن الجواب”.

أما عن قضية الشتم قال المعلول: “من يعرفني يعرف أني إذا رغبت بالتجريح فأنا أتوجه به للاعبين الكبار لأن خطأهم كبير وهم مثال وقدوة، أنا أقف مع اللاعبين الصغار وأدعمهم”.

وتابع المعلول “أنا عاقبت عمر رياضياً باستبعاده ولا دخل لي بعقوبة الاتحاد، هم لم يعاقبوه بسبب هذه الحادثة فقط تمت معاقبته لأجل كل ما حدث بالسنوات السابقة، هو لا يلتحق بكل البعثات ولديه مشاكل مع المدربين السابقين ويختار المباريات التي يرغب بالمشاركة بها”.

وعند سؤال المذيع لمعلول حول احتمال عودة خريبين إذا اعتذر منه بالقول: “جميع اللاعبين مثل أولادي وأخوتي وليس لدي مشكلة مع أحد وأنا أخبرته وأخبرت الجميع بذلك، لكن من لا يلتزم ويثير المشاكل ولا يقدم 100٪ من مجهوده سيتم استبعاده”.

ورفض المعلول كلام المقدم عن تهديده بالرحيل عن المنتخب بسبب الرواتب المستحقة، وأصر على أنه لوح بذلك لأجل كادره ومستحقات كادره.