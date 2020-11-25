محمد رمضان يرد على منتقديه.. تصفحوا غوغل وسترون المفاجئة

رد الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات الغاضبة التي وجهت له من الجمهور إثر ظهوره في بعض اللقطات مع مشاهير إسرائيليين أثناء تواجده بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

أخبار الفن – محمد رمضان

وبحسب موقع “الفن”، قال رمضان: “المسألة حصلت بالصدفة خلال تواجدي في دبي، وأساساً لست على معرفة مسبقة بهوية هؤلاء الأشخاص،وأنا لست جهة أمنية كي أطلب بطاقة هوية أو جواز سفر أي شخص يريد التقاط صورة تذكارية معي”.

وأضاف: “التقط مئات الصور مع المعجبين والمعجبات يوميا في خلال جولاتي اليومية في أي بلد أزوره، وهناك نجوم عرب تعرضوا لنفس الموقف ولم يتقصدوا الاصطدام بموقف مماثل”.

وتابع: “إذا أردت العودة إلى مثل هذه المواقف عليك بتصفح غوغل، وسترى المفاجأة وهي أن الموضوع يأتي على شكل صدفة بحتة، لا أحد يقدم على مثل هذه الخطوة لاستفزاز قاعدته الشعبية، هذا مستحيل وغير منطقي”.

في سياق متصل أصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قراراً رسمياً بوقف الفنان محمد، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع “إسرائيل” بعد التقاط الصور، فيما رد الأخير بأنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها الفنان المصري مع الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمغني عومير آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع.