محطات من حياته.. من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

نعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا فجر اليوم الاثنين ، وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم .

وذكرت الرئاسة عبر حساباتها الرسمية ، أن الوزير وليد المعلم توفي إلى ربه فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عام، وسيشيع جثمانه من مشفى الشامي عصر اليوم .

والراحل الوزير المعلم متزوج وله 3 أولاد، وهو دبلوماسي عريق عرف بمواقفه الوطنية من مواليد دمشق عام 1941 ودرس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960 حيث حصل على الشهادة الثانوية والتحق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد والتحق بوزارة الخارجية عام 1964 وخدم في البعثات التالية.: “تنزانيا.. السعودية.. إسبانيا.. انكلترا”.

وعين عام 1975 سفير سوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980 كما عين مديراً لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 ولغاية 1984 ثم مديراً لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990.

عين سفيراً لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عين معاوناً لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائباً لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9-1-2005 وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

لديه 4 مؤلفات هي مؤلفات “فلسطين والسلام المسلح 1970” .. “سوريا في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948”.. “سوريا من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958” .. “العالم والشرق الأوسط في المنظور الأمريكي”.

ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب وفاته، لكنه كان يعاني تدهورا في حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب، وكان آخر ظهور علني في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق.